PACAEMBU: “Noite do Hambúrguer” arrecada fundos para a Casa da Criança

No próximo dia 26 de abril acontece a “Noite do Hambúrguer”, um evento beneficente promovido em prol da Casa da Criança de Pacaembu.

Com início previsto para a noite de sábado, o encontro contará com deliciosos hambúrgueres acompanhados de batata frita, além de serviço de bar para quem adquirir os vales antecipados.

Por apenas R$ 25,00, os participantes poderão saborear um X-Salada com batata frita – com a opção de escolher entre pão hambúrguer ou francês – em uma noite que promete reunir famílias, amigos e apoiadores da causa.

O evento tem como principal objetivo arrecadar recursos para manter e melhorar os atendimentos oferecidos pela Casa da Criança, instituição que desempenha um papel fundamental no acolhimento, cuidado e desenvolvimento de crianças do município.

“Participar é mais do que saborear um bom lanche: é investir no futuro das nossas crianças”, destaca a equipe organizadora.

Os ingressos são limitados e já estão sendo vendidos com representantes da instituição e voluntários. (Por: Redação)