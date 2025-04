Acidente com morte na SP-294

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (17) na Rodovia SP-294, altura do km 574,217, em Osvaldo Cruz, resultou na morte de Angela Menezes, 43 anos. A colisão frontal envolveu uma carreta e um automóvel modelo Gol no qual estava a mulher que foi projetada para fora do veículo.

De acordo com informações do Centro de Controle de Informações, o acidente ocorreu por volta das 13h37 e foi classificado como de alta criticidade devido à vítima fatal.

A colisão aconteceu no sentido oeste da rodovia, em um trecho de três faixas. As condições climáticas eram boas no momento da batida. Apesar disso, a gravidade do impacto mobilizou equipes de emergência, incluindo Polícia Militar Rodoviária, Bombeiros, Perícia e recursos internos da concessionária.

A vítima que estava no veículo de passeio foi socorrida com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital às 14h38. Já o condutor da carreta saiu ileso.

A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações divulgadas sobre a dinâmica exata da colisão.

No momento da publicação desta matéria a ocorrência ainda seguia em andamento. (Por: Redação)