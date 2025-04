PESQUEIRO TUCURUVI tem programação especial para a Semana Santa

Às margens da rodovia SP-294, entre Adamantina e Flórida Paulista, próximo ao trevo da Lagoa Seca, o Pesqueiro Tucuruvi se destaca como um refúgio de lazer e boa gastronomia para toda a família. Nesta Semana Santa, foi preparada uma programação especial para receber os visitantes com muito sabor e acolhimento.

PEIXADA COMPLETA NA SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO

Tradicional entre os frequentadores, a famosa peixada do Tucuruvi, tradicionalmente servida na sexta-feira, à noite, será excepcionalmente realizada na sexta-feira (durante o almoço) em respeito às tradições da Sexta-Feira da Paixão. O cardápio especial inclui camarão na moranga e a clássica bacalhoada, além de outros pratos preparados com todo cuidado por uma equipe especializada.





SÁBADO COM ATENDIMENTO NORMAL E DOMINGO COM ALMOÇO DE PÁSCOA

No sábado, o pesqueiro atende normalmente durante o almoço, oferecendo seus pratos típicos com peixes frescos e acompanhamentos saborosos. Já no domingo de Páscoa, o destaque fica para um almoço especial para celebrar a data em família, cercado pela natureza e por uma estrutura pensada para o bem-estar dos clientes.

ESTRUTURA E ATENDIMENTO DE PRIMEIRA

O Pesqueiro Tucuruvi oferece mais do que boa comida. Com playground, tanques para pesca esportiva e um ambiente tranquilo, o espaço é ideal para momentos de lazer e confraternização. A direção é de Gil e Jacira, que conduzem o local com dedicação, junto a uma equipe altamente preparada para proporcionar um excelente atendimento.

Se você está em busca de um local para relaxar, saborear uma refeição de qualidade e curtir bons momentos em família, o Pesqueiro Tucuruvi é o destino certo.