FLÓRIDA: LOJA ELDORADO utilidades e decorativos para transformar seu lar

A Loja Eldorado está sempre inovando para atender melhor seus clientes. Agora, além de móveis e eletrodomésticos de qualidade, a loja amplia sua atuação com uma linha especial de utilidades domésticas e itens decorativos, oferecendo tudo o que você precisa para deixar sua casa ainda mais funcional, charmosa e acolhedora.

Sob o comando do empresário Mauro Borges e sua equipe dedicada, a Loja Eldorado aposta na combinação de variedade, bom gosto e ótimo atendimento. Os clientes contam com montagem gratuita dos produtos adquiridos, além da facilidade de parcelar suas compras em até 18 vezes no cartão de crédit ou 10x no crediário próprio.

Localizada na avenida José Fróio, 406 – centro, a loja se tornou referência na cidade por unir praticidade, estilo e bons preços em um só lugar.

Quer renovar ou dar aquele toque especial na sua casa? Visite a Loja Eldorado ou entre em contato pelo telefone (18) 99778-2885 e surpreenda-se com as novidades!

Por Redação

.