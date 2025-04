IRAPURU: 4º Encontro dos Antigos Moradores reúne famílias e amigos

No último sábado, (12), foi realizado com grande sucesso o 4º Encontro dos Antigos Moradores dos Bairros Monte Alegre, Paineiras e Adjacências, em Irapuru. O evento, já tradicional entre os moradores e ex-moradores, aconteceu no Sítio da Amarilda e Edivaldo, localizado no km 629 da Rodovia João Ribeiro de Barros.

Alguns dos participantes, viajaram até 1.500 kms para marcarem presença no encontro.

Com início às 10h, o encontro se estendeu ao longo de todo o dia — como anunciado no convite, “até a lua virar sol”. A programação incluiu música ao vivo, que animou os participantes, e uma programação caprichada: almoço, sobremesas e jantar, preparados pela comissão organizadora.



“Mais do que um simples evento social, o encontro teve como foco principal o reencontro entre amigos, familiares e vizinhos que compartilharam histórias e vivências nos tradicionais bairros de Irapuru. A confraternização proporcionou momentos de emoção, reencontros marcantes e muitas lembranças sendo reavivadas”, destacaram os organizadores da festa.





A iniciativa foi organizada pela Comissão dos Antigos Moradores, formada por Lyrio, Cidinha, Ivete Petek e demais membros voluntários, que vêm se dedicando à realização desses encontros desde a primeira edição.

Os organizadores destacaram a alegria em reunir tantas pessoas queridas em um ambiente familiar e acolhedor. (Por: Redação)