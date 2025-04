PESQUEIRO RECANTO: tem programação especial para este fim de semana

O Pesqueiro Recanto, localizado no “Trevo do Salgado Filho”, entre Irapuru e Junqueirópolis, preparou uma programação especial para tornar o feriado e sua Páscoa ainda mais especiais. Com destaque para o bom atendimento, ambiente familiar, pratos diferenciados e paisagens encantadoras, o Pesqueiro Recanto oferece tanques para pesca e um espaço perfeito para momentos de lazer e descanso.

Horário de funcionamento:



Quarta, quinta e domingo: das 9h às 20h

Sexta e sábado: das 9h às 22h

Segunda e terça: fechado

(A cozinha encerra 30 minutos antes do fechamento) Informações e reservas: (18) 98145-7378

Venha viver um feriado especial no Pesqueiro Recanto — onde a natureza encontra o sabor!