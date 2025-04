GIBA’S PIZZARIA tem cardápio especial sem carnes para a Sexta-feira Santa

Nesta Sexta-feira Santa, a tradição religiosa pode ser mantida sem abrir mão de saborear uma boa pizza. A Giba’s Pizzaria, em Flórida Paulista, preparou um cardápio especial sem carnes para que todos possam seguir os costumes da data com muito sabor e praticidade.

Com diversas opções de pizzas sem carne — incluindo sabores com legumes, queijos, palmito, ervas e combinações vegetarianas —, a pizzaria mostra que é possível respeitar a tradição sem deixar de lado o prazer de uma refeição deliciosa.

Os pedidos podem ser feitos para entrega, com agilidade e qualidade, ou saboreados no próprio local, com o atendimento especial de Wellington Giba e sua equipe.

Na Av. São Paulo, 323 – Centro, Flórida Paulista. Pedidos e informações: (18) 98197-9451

Giba’s Pizzaria – Tradição, sabor e respeito à sua fé.