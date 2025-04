MERCADINHO RESENDE tem a carne do seu churrasco de Páscoa

Para quem está planejando um delicioso churrasco de Páscoa, o Mercadinho Resende é o destino certo! Com cortes selecionados e atendimento de qualidade, o açougue do Resende oferece as melhores opções de carne para tornar sua comemoração ainda mais saborosa.

Sob a direção do empresário Oswaldo Resende e sua esposa Cleusa, o estabelecimento já é referência em Flórida Paulista quando o assunto é carne fresca e de procedência. Pensando em atender a clientela durante o feriado prolongado, o Mercadinho estará aberto em horário especial neste sábado, domingo e também na segunda-feira, feriado de Tiradentes.



Localizado na Avenida XV de Novembro, próximo ao Ginásio de Esportes, o Mercadinho Resende une tradição, qualidade e atendimento familiar, sendo o ponto ideal para garantir tudo o que você precisa para o churrasco com amigos e familiares.

Não deixe para a última hora e passe no Mercadinho Resende: sua Páscoa com sabor especial começa aqui! (Por: Redação)