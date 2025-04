FLÓRIDA: Encenação da Via Sacra e exposição do Cristo Morto marcam a “Sexta-Feira da Paixão”

Em um momento de profunda fé e reflexão, a comunidade católica de Flórida Paulista se reuniu na noite desta sexta-feira (18) para a encenação da Via-Sacra e a exposição do Cristo Morto, em celebração à Sexta-Feira da Paixão.



A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 19h30, e foi conduzida pelo pároco Padre Valdo Bartolomeu. Fiéis lotaram a igreja para acompanhar cada uma das estações que relembram os passos de Jesus Cristo rumo ao calvário.



Comovente e cheia de simbolismos, a encenação emocionou os presentes ao retratar com realismo e devoção os momentos finais da vida de Cristo. Em seguida, a imagem do Cristo Morto foi exposta no altar, convidando os fiéis à oração e ao silêncio contemplativo.

O evento marcou a noite pela espiritualidade, emoção e comunhão.

A celebração integra a programação da Semana Santa da Paróquia de Flórida Paulista, fortalecendo a tradição e a fé da comunidade.