Mulher de 59 anos morre em acidente

Acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo, dia 20, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no município de Rancharia, resultou na morte de uma mulher de 59 anos e ferimentos em outros dois homens, esposo e filho da vítima fatal. O choque contra defensa metálica da rodovia aconteceu no quilômetro 508 e foi registrado por volta das 08h50 pela Polícia Militar Rodoviária.

Segundo registro, no decorrer da Operação “Impacto/Feriados 2025”, o Policiamento Rodoviário foi acionado para atender um sinistro de trânsito com vítima, onde um automóvel Fiat Argo, por motivos a serem apurados, transpôs o canteiro central e chocou-se contra a defensa metálica no sentido contrário ao que transitava e capotou. A Polícia Militar Rodoviária informou que condutor do veículo de 33 anos sofreu ferimentos leves, o passageiro de 68 anos (pai do motorista) sofreu ferimentos graves e a passageira do banco traseiro de 59 anos (mãe do condutor), que foi arremessada do veículo, faleceu.

Também conforme a Polícia Rodoviária, todos os ocupantes do carro são moradores de Bauru. O óbito da mulher foi constatado na Santa Casa de Rancharia. O condutor foi submetido ao teste de etilômetro, resultando em 0,00 de álcool por litro de ar alveolar. (Por: Bastos Já)