Homem é preso após ameaçar mulher de morte em Flórida Paulista

Policiais Militares atuaram em uma ocorrência de violência doméstica em flagrante, com base na Lei Maria da Penha, em Flórida Paulista.

A equipe foi acionada via COPOM para averiguar uma denúncia urgente de agressão familiar.

No local, a vítima, de 61 anos, relatou que ela e o marido haviam passado o fim de semana em um sítio. Segundo o seu relato, após o almoço, o companheiro retornou sozinho para a cidade. Quando voltou ao sítio, já alterado, começou a tecer acusações contra a honra da esposa e ameaçou matá-la. Com medo, a mulher entrou em contato com a filha e pediu que acionasse a polícia.

O agressor, de 66 anos, foi detido em flagrante e recebeu voz de prisão pelos policiais. As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial de Adamantina, onde o delegado de plantão, Dr. Rodrigo Pigozzi Alabarse, confirmou a prisão e registrou o boletim de ocorrência, classificando o caso como “Violência Doméstica”.

O autor permanece detido, à disposição da Justiça.