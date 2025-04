PACAEMBU: Com asfalto deteriorado, vereador pede recapeamento asfáltico em trecho de rua

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Douglas Marcelo Silva Siqueira (Mará), apresentou indicação solicitando a Prefeitura através do setor competente, urgentemente o serviço de recapeamento asfáltico na avenida Mirandópolis, no trecho compreendido entre as ruas Presidente Kennedy e Prefeito Antônio Alves Pereira.

Ressaltou o vereador que atendendo a pedidos dos moradores próximos ao local, esteve pessoalmente no endereço mencionado, onde pode constatar o estado precário em que se encontra a pavimentação asfáltica.

O trecho apresenta diversos buracos e desníveis, o que compromete significativamente a segurança tanto de motoristas quanto de pedestres. Ainda no referido quarteirão, o asfalto apresenta grande deterioração, esfarelando e soltando grande parte da camada asfáltica.

De acordo com o vereador, o serviço de tapa buraco já não resolve a situação sendo necessário o serviço de recapeamento asfáltico.

Nossa reportagem esteve no local e realmente o asfalto já está bastante comprometido no referido trecho, sendo que os moradores afirmaram que a situação vem piorando cada vez mais, precisando de uma solução por parte da Prefeitura.

Por Redação

