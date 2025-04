FAI conclui obras de melhoria e segurança nos Câmpus I e II

O Centro Universitário de Adamantina anuncia a conclusão de obras de infraestrutura nos Câmpus I e II, reforçando o compromisso da instituição com a qualidade do ambiente acadêmico e a segurança da comunidade. Os investimentos, que totalizam R$375.352,16, abrangem desde a reforma de setores administrativos até a implantação de dispositivos de segurança viária e sinalização, nos Câmpus II e III.

No Câmpus I, houve uma significativa reforma nos telhados de diversos setores administrativos. Com um investimento de R$211.912,49, a obra contemplou uma área de 1.093 m², garantindo maior conforto e segurança para funcionários e colaboradores que atuam nesses espaços. A revitalização dos telhados contribui para a conservação dos edifícios e a melhoria das condições de trabalho.

Já no Câmpus II, a instituição investiu R$128.549,67 na prestação de serviços de engenharia para a execução de quatro faixas elevadas de travessia (lombofaixas) e seis ondulações transversais (lombadas) nas vias de tráfego interno.

“Essas intervenções visam aumentar a segurança de pedestres e veículos, promovendo um trânsito mais organizado e prevenindo acidentes”, afirma o diretor administrativo, Nivaldo Barbosa da Silva.

Adicionalmente, os Câmpus II e III receberam um investimento de R$34.890,00 para a confecção e instalação de novas placas de sinalização. Foram instaladas placas indicativas da localização dos blocos, das lombofaixas, de vagas exclusivas de estacionamento para Pessoas com Deficiência (PCDs) e motocicletas, além de placas de limite de velocidade. A nova sinalização facilita a orientação dentro dos câmpus e reforça as normas de segurança.

Para o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a conclusão dessas obras representa um avanço significativo para a instituição.

“Esses investimentos demonstram o nosso compromisso contínuo em proporcionar uma infraestrutura de qualidade para nossos estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos. A reforma no Câmpus I assegura melhores condições de trabalho, enquanto as melhorias no Câmpus II têm como foco principal a segurança de todos que ali circulam. Já a nova sinalização no Câmpus III vem para complementar essas ações, contribuindo para um ambiente universitário mais seguro e bem estruturado”, destaca.

Por Priscila Caldeira

.