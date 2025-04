FLÓRIDA: Prefeitura recebe van 0 km para o transporte de pacientes no setor de Saúde

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista recebeu no final do mês de março um veículo 0 km para reforçar a frota municipal.

O veículo adquirido é uma van para ser utilizada para o transporte de pacientes no setor de Saúde, principalmente para o deslocamento em busca de especialidades médicas em outras cidades.

Para a aquisição da van foi liberada uma verba no valor de R$ 300 mil pelo deputado federal Fernando Marangoni no ano passado, quando assinaram convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal por intermédio do Ministério da Saúde.

A licitação para a aquisição do veículo foi iniciada no mês de dezembro pela gestão anterior e concluída no mês de janeiro, já na nova administração municipal.

No processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico realizado pela Prefeitura de Flórida Paulista saiu vencedora a empresa Lumiere Veículos de São José do Rio Preto. O veículo adquirido é uma van Citroen, modelo Jumper, versão L3H2 – Minibus 17L Executive, sendo o ano de fabricação 2024/modelo 2025, com capacidade para transporte de 17 passageiros incluindo o motorista, sendo poltronas individuais, reclináveis; equipado com ar-condicionado.

O valor pago pelo veículo foi de R$ 268.500, portanto sobrando recurso do valor total viabilizado pelo deputado Fernando Marangoni.

A nova van chegou e foi recebida pelo prefeito dr. José Andriotti, secretária municipal de Saúde Franciele Anselmo, vereador Wilson Martins, motoristas de ambulâncias da Prefeitura e o ex-vice-prefeito Nei Gazola, que foi o autor do pedido da verba junto ao deputado federal Fernando Marangoni.

De acordo com informações, como o valor da van ficou abaixo do total da verba liberada pelo deputado, o restante será aplicado em aquisições para o setor de Saúde de Flórida Paulista.

Por Redação

