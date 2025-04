MARIÁPOLIS: Aulas de hidroginástica e natação para adultos e idosos promove saúde e bem-estar

A Prefeitura Municipal de Mariápolis, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, deu início recentemente a um projeto que tem conquistado a comunidade: aulas de hidroginástica e natação voltadas para adultos e idosos. As atividades estão sendo realizadas na piscina municipal e têm atraído grande participação, sendo amplamente aprovadas pelos moradores.

Com foco em promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população, especialmente da terceira idade, as aulas integram o calendário de ações esportivas da administração municipal. Além de incentivarem a prática de exercícios físicos, as atividades aquáticas contribuem para a socialização dos participantes, estimulando o convívio comunitário e o fortalecimento dos laços sociais.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Joas, o retorno da população tem sido extremamente positivo. Em publicação nas redes sociais, ele destacou os benefícios das práticas aquáticas e celebrou o sucesso da iniciativa. “As aulas de hidroginástica e natação estão sendo um sucesso e trazendo muitos benefícios à comunidade”, afirmou.

Joas também fez questão de agradecer ao prefeito Ricardo Watanabe e ao vice-prefeito Gilson Paulo pelo apoio incondicional à iniciativa. “É gratificante ver a administração investindo em ações que promovem a saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos. Continuaremos trabalhando juntos em prol do desenvolvimento do esporte e do lazer em nosso município”, completou o secretário.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Mariápolis reforça seu compromisso com políticas públicas voltadas à saúde preventiva, valorização da população idosa e incentivo à prática esportiva como ferramenta de transformação social.

Por Redação

.