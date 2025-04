Tombamento de caminhonete e colisão entre dois carros deixa duas vítimas

O motorista da caminhonete e, do outro lado, um passageiro do carro que colidiu na traseira do outro veículo também ficou ferido.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV