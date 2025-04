Futebol da SECEL/Lucélia conquista título dos Jogos Abertos da Juventude

A equipe da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) da Prefeitura de Lucélia sagrou-se campeã da Fase Sub-Regional dos Jogos Abertos da Juventude Sub-18 na categoria de futebol de campo, demonstrando força, organização e alto nível técnico sob o comando do treinador Thiago Capello e da auxiliar técnica Viviane Andréia.

Com atuações convincentes, o time luceliense dominou seus adversários e garantiu o título de forma invicta. A campanha foi marcada por duas vitórias expressivas: um triunfo por 4 a 2 sobre a equipe de Adamantina, seguido por uma goleada de 4 a 0 diante de Pacaembu, consolidando o excelente futebol da equipe nesta fase.

O desempenho consistente da equipe é fruto de um trabalho que alia muito trabalho da comissão técnica, além do engajamento dos atletas, que vem se destacando no cenário esportivo regional. A conquista reafirma o compromisso da SECEL e da administração municipal com o incentivo ao esporte e à formação de jovens talentos.

Com o título sub-regional, Lucélia agora avança para a próxima fase da competição, representando não apenas o município — conhecido como “Capital da Amizade” —, mas também toda a região. A expectativa é de que o grupo mantenha o bom desempenho e continue levando o nome de Lucélia cada vez mais longe.

A participação nos Jogos Abertos da Juventude é uma oportunidade valiosa para os atletas locais ganharem visibilidade, adquirirem experiência em competições de alto nível e fortalecerem o espírito esportivo e de equipe, pilares fundamentais do desenvolvimento juvenil.

A torcida agora é para que o sucesso continue nas fases seguintes, levando Lucélia ainda mais longe nesta importante competição estadual.

Por Jair Kbça – Foto: Rita Nery

