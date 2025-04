FLORA RICA: Executivo garante recursos em encontro com presidente da Faesp

Em viagem oficial a São Paulo no dia 10 de abril, o prefeito Fábio Luiz, e o vice-prefeito João do Néu garantiram avanços significativos para o município.

Durante encontro com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e do Senar-SP, Thyrso Meirelles, os gestores, acompanhados do secretário municipal do Meio Ambiente, Inaldo, firmaram parcerias e asseguraram recursos para diversas áreas, como a recuperação de estradas e o programa Empreenda Mulher.

“É fundamental estarmos presentes, buscando investimentos e melhorias junto ao Governo do Estado e órgãos estaduais. Cada conquista representa mais qualidade de vida para a nossa população e desenvolvimento para Flora Rica”, afirmou o prefeito Fábio Luiz.

A agenda oficial em São Paulo ainda manteve outras reuniões estratégicas, com foco na captação de novos recursos e programas para beneficiar a população de Flora Rica.

Por Assessoria de Imprensa

