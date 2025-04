SALMOURÃO: Prefeita apresenta reivindicações ao ministro da Saúde Alexandre Padilha

No dia 12 de abril, a prefeita Sônia Gabau esteve na cidade de Marília acompanhada dos vereadores Luís Carlos, Ednanci (Dragão) e do secretário administrativo Édis Gabau, para participar de um importante evento com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O encontro aconteceu no Hospital Oncológico de Marília e, posteriormente, no Anfiteatro da Unimar, onde o ministro recebeu o título de visitante ilustre.

Durante a agenda, a prefeita aproveitou a oportunidade para protocolar um ofício solicitando a reforma e ampliação da UBS Arnaldo Rabassi, além de requerer recursos no valor de R$ 300 mil para a aquisição de dois veículos que irão reforçar o transporte na área da saúde do município. A iniciativa busca garantir mais conforto, agilidade e qualidade no atendimento à população de Salmourão.

“Foi um momento muito importante para nossa cidade. Entregamos pessoalmente nossas demandas ao ministro Padilha, com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento na saúde. Estamos lutando por investimentos e soluções concretas para a nossa população. Agradeço ao ministro pela humildade e atenção”, destacou a prefeita Sônia Gabau.

O ministro Alexandre Padilha elogiou a organização da comitiva de Salmourão e se comprometeu a analisar com atenção os pedidos recebidos.

A Prefeitura de Salmourão segue empenhada em buscar recursos e parcerias que resultem em melhorias reais para a população, especialmente na área da saúde.

Por Assessoria de Comunicação

.