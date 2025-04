Moradores de Parapuã são detidos por embriaguez ao volante e porte de drogas em Salmourão

Durante patrulhamento de rotina no bairro Guarani, em Salmourão, policiais militares avistaram um veículo VW Parati trafegando em zigue-zague pela via, o que levantou suspeitas. Ao realizar a abordagem, os agentes constataram que os ocupantes do carro apresentavam sinais evidentes de embriaguez. Questionados, ambos confessaram ter ingerido bebida alcoólica.

Durante a revista no interior do veículo, os policiais encontraram aproximadamente 22,5 gramas de maconha. Diante da situação, os indivíduos foram conduzidos ao plantão policial em Adamantina, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

O caso segue sob investigação, e os envolvidos poderão responder por porte de entorpecentes e direção sob influência de álcool. (Por: Jornal Cidade Aberta)