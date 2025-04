ADNAP realiza encontro regional com o deputado federal Ricardo Salles em Adamantina

Na manhã de sexta-feira, dia 25 de abril, a Associação Direita Nova Alta Paulista (ADNAP) realizou um encontro na Casa do Advogado, em Adamantina, com a presença do Deputado Federal e pré-candidato ao Senado pelo partido NOVO, Ricardo Salles.

O evento contou com a participação de prefeitos como José Andriotti (Flórida Paulista), Ricardo Watanabe (Mariápolis) e Beto Pires (Sagres), além dos vice-prefeitos Jaime (Dracena) e Edgar Pereira (Inúbia Paulista). Também marcaram presença vereadores de diversas cidades, incluindo Osvaldo Cruz, Dracena, Parapuã, Adamantina, Caiabú, Pracinha e Salmourão.



Representantes de municípios como Adamantina, Bastos, Caiabú, Dracena, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Panorama, Paulicéia, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Rinópolis, Sagres, Salmourão, Tupã e Marília também estiveram presentes.



O encontro reforçou a importância da união regional e o fortalecimento de pautas políticas e sociais. Na ocasião o cenário político das próximas eleições esteve em pauta, além da oportunidade da aproximação dos líderes políticos da região, criar uma unidade pensando não apenas em um município, mas em todos da região, o papel da ADNAP é ser ponte, base aproximando os poderes executivos regionais com poderes legislativo estadual e federal para o desenvolvimento da região. (Por: Redação)