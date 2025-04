Acidente com caminhão e carreta interdita SP-294 por mais de sete horas

Um grave acidente foi registrado no final da tarde de quinta-feira (24), na Rodovia SP-294, altura do km 391, no município de Gália. Um caminhão Mercedes-Benz Atego tombou na pista devido à chuva intensa e à baixa visibilidade no momento do acidente, provocando a interdição total da rodovia por mais de sete horas.

De acordo com informações do Centro de Controle de Informações (CCI), o caminhão seguia sentido oeste pela faixa 1 quando, ao entrar em uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando sobre as faixas 1 e 2. Para evitar uma colisão, uma carreta Scania G420 que vinha logo atrás desviou para o acostamento, ficando imobilizada na faixa de domínio.



O motorista do caminhão tombado reclamava de dores no peito e foi removido do local por uma ambulância da concessionária Eixo SP. Já o condutor da carreta recusou atendimento médico no local.

O acidente causou congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros e obrigou o desvio do tráfego pelo km 389, sentido Fernão Dias. As operações de destombamento do caminhão começaram às 21h30 e se encerraram por volta das 22h19, com a remoção do veículo para um posto.

Apesar da gravidade do acidente, não houve derramamento de carga e o trânsito foi completamente liberado apenas na madrugada de sexta-feira (25).

As causas exatas do tombamento ainda serão apuradas. (Por: Redação)