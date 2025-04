FLÓRIDA: Secretaria de Esportes confirma a realização do Torneio do Trabalhador, dia 1º de Maio

Nesta sexta feira (25) a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer da Prefeitura de Flórida Paulista confirmou que o tradicional Torneio do Trabalhador irá ocorrer de forma normal.

O secretário Fausto Tavoloni inclusive confirmou que as inscrições já estão abertas aos interessados em participar do tradicional evento esportivo, em comemoração ao Dia do Trabalho.

Neste ano o torneio irá retornar a ser realizado completo no Centro de Lazer, já que nos últimos dois anos o torneio de futebol foi realizado de maneira separada no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

Os tradicionais eventos de Futebol, Truco e Bocha irá se manter no cronograma do torneio, que será realizado no próprio feriado do Dia do Trabalhador, que será na próxima quinta-feira (dia 1º de Maio).

Por Geovane Capoia Massarotte / Foto: Arquivo

+