Lucelia goleia Pacaembu e sagra-se campeão no futsal dos Jogos Abertos da Juventude

Após conquistar o título de campeão na modalidade de futebol de campo e se classificar para fase regional, a equipe do futsal Sub-18 de Lucélia/ SELCT repetiu o mesmo feito e também sagrou-se campeão da fase Sub Regional dos Jogos Abertos da Juventude.

O título conquistado pelos lucelienses foi na goleada por 6 a 1, diante do Pacaembu / PEM, com os gols marcados por: Maicon e Caio (2 cada), Willian e Adrian Murilo.

A disputa final foi realizada na quinta-feira (24), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

Thiago Capelo através das redes sociais comemorou a conquista de Lucélia que foi campeão na fase Sub Regional dos Jogos Abertos da Juventude no campo e no futsal. “Temos que agradecer a todos pelo apoio. Obrigado pelo apoio da Prefeitura do Município de Lucélia, em nome da prefeita Tati Guilhermino, do secretário Lico Vieira, do diretor Lucas Medeiros, que não medem esforços para atender todos nossos pedidos”, afirmou Thiago Capelo.

Por: Jair Kbça – Foto Rita Nery

.