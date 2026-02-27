Carreta carregada de arroz tomba após motorista tentar ultrapassagem proibida

Uma carreta carregada com arroz tombou após o motorista tentar realizar uma ultrapassagem proibida na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis, na manhã desta quinta-feira (26).
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no km 410 da via. Ao perceber que não conseguiria concluir a manobra, o motorista tentou retornar à faixa de origem, quando colidiu na lateral de um caminhão e de outro veículo.
Com o impacto, a carreta tombou sobre as faixas e espalhou a carga de arroz nos dois sentidos da rodovia. Uma pessoa teve ferimentos leves e outra saiu ilesa, sendo ambas atendidas pela equipe de resgate.
ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO:
https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV
Por causa do acidente, a rodovia precisou ser totalmente interditada por volta das 11h, provocando congestionamento de quase oito quilômetros. Após o início da limpeza do local pela equipe de conservação, uma das faixas foi liberada e o tráfego passou a operar no sistema “pare e siga”. O acostamento também foi liberado para auxiliar na fluidez do trânsito.
Na fim da tarde desta quinta-feira, a via foi totalmente liberada, segundo a Artesp. (Por: g1)