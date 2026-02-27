Carreta carregada de arroz tomba após motorista tentar ultrapassagem proibida

Com o impacto, a carreta tombou sobre as faixas e espalhou a carga de arroz nos dois sentidos da rodovia. Uma pessoa teve ferimentos leves e outra saiu ilesa, sendo ambas atendidas pela equipe de resgate.

Por causa do acidente, a rodovia precisou ser totalmente interditada por volta das 11h, provocando congestionamento de quase oito quilômetros. Após o início da limpeza do local pela equipe de conservação, uma das faixas foi liberada e o tráfego passou a operar no sistema “pare e siga”. O acostamento também foi liberado para auxiliar na fluidez do trânsito.