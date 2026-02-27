FAZAN ADVOGADOS atende Lucélia e região

Instalada em Lucélia, a renomada empresa do ramo jurídico Fazan Advogados, atua com seriedade e respeito em defesa das causas de seus clientes.

O competente dr. Rodrigo Fazan, que tem como braço direito a dra. Aline Ceballos Fazan, são os responsáveis pela construção e consagração da imagem do escritório de advocacia junto à população de Lucélia e região.

Juntos, dr. Rodrigo Fazan e dra. Aline Ceballos Fazan atendem os lucelienses e pessoas de inúmeras cidades da região, além de outros Estados do Brasil, empresas, prefeituras e segmentos diversos.

Também atua na empresa o advogado dr. Jocelio Felipe Cavassini de Souza.

Fazan Advogados de Lucélia fica na rua Alcides Rossi, 51 – centro da Capital da Amizade.

.