Polícia Rodoviária apreende mais 20 mil maços de cigarro contrabandeados

Em Mirante do Paranapanema, um morador de Presidente Prudente, 41 anos, foi preso pelo crime de contrabando, nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele conduzia uma caminhonete Montana, a qual passou por fiscalização no Km 30 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563).

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO:

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV



Durante a vistoria, os patrulheiros localizaram no veículo 20 mil maços de cigarro sem a devida documentação fiscal.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal da capital do oeste paulista, Presidente Prudente, onde o indivíduo, que já possuía antecedentes por receptação, foi colocado à disposição da Justiça. (Por: O Imparcial)

