sábado, março 7
Polícia

Polícia Rodoviária apreende mais 20 mil maços de cigarro contrabandeados

folharegional

Em Mirante do Paranapanema, um morador de Presidente Prudente, 41 anos, foi preso pelo crime de contrabando, nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele conduzia uma caminhonete Montana, a qual passou por fiscalização no Km 30 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563).

Durante a vistoria, os patrulheiros localizaram no veículo 20 mil maços de cigarro sem a devida documentação fiscal. 

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal da capital do oeste paulista, Presidente Prudente, onde o indivíduo, que já possuía antecedentes por receptação, foi colocado à disposição da Justiça. (Por: O Imparcial)
 

