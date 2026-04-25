Motociclista morre após se envolver em acidente com dois carros em Presidente Prudente

Um motociclista, de 26 anos, morreu após se envolver em um acidente com outros dois carros nesta sexta-feira (24) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

A colisão aconteceu por volta das 16h30 no km 572 da via.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de choque seguida de tombamento.

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No local, foi constatado que, por motivos a serem esclarecidos, a moto, com placa de Presidente Prudente, colidiu contra a traseira de uma picape, com placas de Dracena (SP), e o motociclista foi projetado contra um carro, com placas de Presidente Bernardes (SP).

Os próprios motoristas envolvidos sinalizaram a via para evitar outros acidentes pelo fluxo intenso de veículos no local.

Motociclista morreu após se envolver em acidente | Foto: Cedida



Ainda segundo os policiais, a unidade de salvamento avançada da Concessionária Cart realizou os primeiros atendimentos ao motociclista que estava em estado grave. Ele foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Regional (HR).

Os motorista não se feriu.

O fluxo da via só foi prejudicado parcialmente até a retirada dos veículos para o acostamento. O local foi periciado pela Polícia Científica.

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Por volta das 19h20, os policiais foram ao HR para qualificação da vítima, porém, foram informados pela equipe médica que o motociclista não resistiu.

De acordo com informações disponíveis no Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um congestionamento de cerca de um km foi registrado no local. (Por: Ifronteira)