Operação contra o tráfico apreende celulares, R$ 8 mil e anotações em Panorama

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (24) a Operação “Replay”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Panorama.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, foram apreendidos seis aparelhos celulares, uma balança de precisão, duas máquinas de pagamento eletrônico, um rolo de plástico filme, anotações manuscritas, contendo registros de valores e controle de vendas, além de aproximadamente R$ 8 mil.

A investigação identificou intensa movimentação típica de tráfico de drogas em três endereços vinculados a um homem de 22 anos.

De acordo com a Polícia Civil, apurou-se que o suspeito teria assumido o comércio das drogas após a prisão de um familiar, ocorrida em operação anterior pelo mesmo tipo de crime, passando a adotar modus operandi semelhante, circunstância que motivou a denominação da operação como “Replay”.

Além da Polícia Civil, a ação contou com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Polícia Militar, por meio de equipes da Força Tática e do Canil.

Os objetos apreendidos serão submetidos à perícia técnica, enquanto os valores em dinheiro foram depositados em conta judicial.

A ação foi acompanhada por defensor constituído pelo investigado

O suspeito e outra pessoa também investigada deverão ser ouvidos em momento oportuno.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido. (Por: Ifronteira)



