Fiscalização apreende cigarros, roupas, pneus e galões de azeite em veículo

Um homem foi detido neste sábado (25) por contrabando e descaminho no km 650 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Dracena.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe inteceptou um carro com placas de General Salgado (SP).

Em vistoria no veículo, foram localizados 800 maços de cigarros, seis fardos de roupas diversas, 20 pneus de veículos de passeio aro 14 e três galões de cinco litros (cada) de azeites no compartimento de carga, bancos traseiro e dianteiro, todas mercadorias do Paraguai desprovidas de documentação fiscal.



Ainda segundo os militares, foi verificado que o motorista possuía já antecedentes criminais.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal, em Araçatuba (SP), onde a delegada de plantão registrou e arbitrou fiança no valor de R$ 1.800 para o homem, a qual foi paga e ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.