PACAEMBU: Vereador cobra Prefeitura a implantação de iluminação no campo de grama sintética

Em sessão realizada na Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Danilo Alcides Santos Cruz “Danilinho Personal”, apresentou a indicação nº 059/2026, solicitando ao Poder Executivo a instalação de iluminação no mini campo sintético Jean Carlos Campos Dias, localizado no bairro Guaraniúva.

De acordo com o documento, a proposta encaminhada ao prefeito municipal pede que o setor competente — especialmente a Secretaria Municipal de Obras ou o Departamento de Iluminação Pública — realize a implantação de lâmpadas apropriadas no local, visando melhorar as condições de uso do espaço esportivo.

Na justificativa da indicação, o vereador destaca que o mini campo é bastante frequentado por moradores, jovens e atletas da comunidade. No entanto, a ausência de iluminação adequada tem limitado sua utilização, principalmente no período noturno.

Segundo o parlamentar, a instalação de iluminação pública no local trará diversos benefícios, entre eles maior segurança para os frequentadores; ampliação do uso do espaço no período noturno; incentivo à prática esportiva e atividades de lazer e redução da ociosidade e da ocupação irregular da área.

O documento também ressalta que a iluminação de espaços públicos é uma atribuição do município, devendo ser realizada mediante avaliação técnica e execução pelos setores responsáveis.

Além disso, a justificativa aponta que experiências semelhantes em outras cidades demonstram que a instalação de refletores em campos sintéticos aumenta significativamente a adesão da população, especialmente durante a noite, fortalecendo o convívio social e a prática esportiva.

A indicação foi encaminhada para análise do Executivo Municipal, que deverá avaliar a viabilidade técnica e orçamentária para a realização da melhoria solicitada. O vereador Danilinho Personal informou que continuará cobrando a melhoria no local, atendendo solicitação dos usuários e moradores.

Por Redação

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