IRAPURU: Anunciadas as atrações do “Festeja Irapuru” em comemoração aos 78 anos da cidade

Depois de semanas de expectativa e mobilização nas redes sociais, a Prefeitura de Irapuru finalmente anunciou a programação oficial do tradicional Festeja Irapuru. O evento que celebra os 78 anos de emancipação do município contará com três noites de música, lazer e confraternização, nos dias 8, 9 e 10 de maio.

O Festeja Irapuru já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário local, reunindo moradores e visitantes da região em um ambiente preparado para todas as idades. A edição deste ano promete manter o alto nível das anteriores, com uma estrutura ampliada e atrações diversificadas.

A programação foi pensada para agradar diferentes públicos, com apresentações que vão do sertanejo ao estilo mais popular, garantindo animação do começo ao fim em cada noite de festa.

Confira a programação completa

Dia 8: A abertura fica por conta do Grupo Questão de Opinião, seguido pela dupla Davi & Fernando, que prometem levantar o público logo na primeira noite.

Dia 9: A cantora Malu Ventura inicia a programação, trazendo repertório envolvente, e na sequência sobe ao palco a dupla Rafa & Júnior.

Dia 10: Encerrando o evento, a cantora Kell Bertin abre a noite e, logo depois, acontece uma das apresentações mais aguardadas: a dupla Kleo Dibah & Rafael.

Estrutura para toda a família

Toda a programação será realizada no Jardim Municipal de Irapuru, que receberá uma mega estrutura especialmente montada para o evento. O espaço contará com praça de alimentação variada, brinquedos para as crianças e diversas atrações paralelas, oferecendo conforto, segurança e entretenimento para toda a família.

Além de celebrar o aniversário da cidade, o Festeja Irapuru também fortalece o comércio local e impulsiona o turismo regional, atraindo visitantes de municípios vizinhos.

Com entrada gratuita e clima de festa, a expectativa é de grande público nas três noites.

O convite está feito: reúna os amigos, marque presença e viva essa grande celebração dos 78 anos de Irapuru.

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