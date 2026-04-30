JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura finaliza revitalização do campo de grama sintética no Jardim Paulista

A Prefeitura de Junqueirópolis está na fase final das obras de revitalização do campo de grama sintética localizado no Jardim Paulista, um espaço esportivo bastante utilizado por moradores da região. A intervenção atende a uma demanda antiga da comunidade, que há anos reivindicava melhorias no local.

O serviço, aguardado com expectativa por usuários e moradores das proximidades, está transformando o campo, que passa a contar com um novo visual e melhores condições para a prática esportiva e atividades de lazer. A modernização do espaço permitirá a realização de eventos esportivos com mais qualidade, além de ampliar as opções de entretenimento para a população.

O prefeito Neto Furini compartilhou, por meio de suas redes sociais, um vídeo mostrando o andamento das obras e celebrou mais essa conquista para o município. Segundo ele, a revitalização é resultado de um trabalho iniciado ainda durante seu mandato como vereador.

“Depois de muita luta, ainda da época que era vereador, cobrando e agora, como prefeito buscando recursos, fizemos a instalação da nova grama sintética do campo do Jardim Paulista. Não é só um campo com grama nova. É um espaço de lazer para quem mora aqui, completamente reformado. É oportunidade para novos talentos surgirem em nossa cidade”, destacou.

Além da substituição da grama sintética, a praça esportiva está recebendo outras melhorias importantes. Entre elas, a instalação de novos bancos e mesas para convivência e lazer, bem como a ampliação das medidas do campo de grama natural existente no local, garantindo mais espaço e funcionalidade para os praticantes de atividades esportivas.

As intervenções fazem parte de um conjunto de ações da administração municipal voltadas à valorização dos espaços públicos e ao incentivo à prática esportiva, promovendo saúde, bem-estar e integração social.

O vereador Anderson Neguinho também acompanhou de perto o andamento das obras. Durante visita ao local, ele ressaltou a importância da revitalização, lembrando que a melhoria vinha sendo solicitada desde a gestão anterior.

“Essas melhorias trarão mais espaço e conforto para todos que utilizam a área esportiva do Jardim Paulista”, afirmou o parlamentar, que também garantiu que continuará cobrando novas melhorias tanto para o local quanto para outras praças esportivas do município.

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