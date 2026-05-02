Mulher é encontrada morta com marcas no pescoço em Presidente Prudente

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 58 anos, registrada nesta quinta-feira (30) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Presidente Prudente. O caso é tratado como feminicídio. O suspeito, de 44 anos, com quem a vítima mantinha um relacionamento amoroso, está foragido.
Conforme apurado, pouco depois da 0h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de briga de casal em uma casa localizada no Conjunto Habitacional Ana Jacinta.
Quando os policiais chegaram ao local, tentaram contato, mas ninguém saiu. Um vizinho relatou que também havia tentado contato, mas sem retorno.
Devido aos indícios de que havia algo errado e ao histórico de violência doméstica, os militares entraram na casa e viram a vítima deitada sobre a cama, aparentemente sem sinais vitais. Foi acionado o apoio da Unidade de Resgate e da UTI Same, cujo médico constatou o óbito e observou “marcas aparentes na região do pescoço”.
Ainda segundo apurado diante da situação, endereços relacionados ao suspeito foram visitados, mas o homem não foi encontrado. A polícia obteve informações sobre qual veículo o suspeito usa e constatou que o carro passou pelo radar instalado na Avenida Alberto Bonfiglioli.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a perícia foi ao local e tomou as devidas providências. Foram requisitados exames necroscópico e toxicológico.
A equipe apreendeu dois celulares que estavam na casa.
O corpo de Luzia Aparecida Vicentini foi sepultado na manhã desta sexta-feira (1º), no Cemitério Municipal São João Batista, em Presidente Prudente. (Por: g1)
