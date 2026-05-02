Pacaembuenses percorrem mais de 350 km em peregrinação até Aparecida

Um grupo de moradores de Pacaembu transformou fé em movimento ao percorrer mais de 350 quilômetros em uma peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, nos dias 19 e 20 de abril.

A jornada teve início em Águas da Prata, de onde partiram 11 participantes — sendo oito motociclistas e três integrantes em caminhonetes de apoio. O percurso seguiu por rodovias do interior paulista, atravessando cidades e quilômetros de estrada até chegar a Aparecida do Norte, um dos principais destinos religiosos do país.

Durante o trajeto, o grupo enfrentou horas na estrada, mantendo o propósito de devoção que motivou a viagem. Cada parada e cada trecho percorrido fizeram parte de um caminho marcado por promessas, agradecimentos e momentos de reflexão.

Ao final da peregrinação, já no Santuário, os participantes acompanharam uma missa, consolidando o sentido espiritual da viagem. A chegada simbolizou não apenas o cumprimento do percurso, mas também a renovação da fé após dias de estrada.

A peregrinação também foi marcada por uma homenagem especial. O grupo confeccionou uma camisa em memória de Moacir Longhi, amigo lembrado com carinho pelos participantes. A peça foi levada até a Basílica, onde recebeu a bênção de um padre.

A camisa abençoada será entregue à família como forma de homenagem, representando respeito, saudade e a união do grupo.