ADAMANTINA: Prefeiturai naugura na segunda-feira a Passarela “Dr. Alceu Adib Maluf” e reforça segurança na mobilidade urbana

A Prefeitura de Adamantina realizará na segunda-feira dia 04 de maio, a inauguração da Passarela “Dr. Alceu Adib Maluf”, consolidando mais um importante avanço na mobilidade urbana do município.

A obra integra o conjunto de investimentos voltados à melhoria da infraestrutura urbana, reafirmando o compromisso da administração municipal com a organização dos espaços públicos, a eficiência dos serviços e, sobretudo, a segurança da população.

O projeto contemplou a reforma completa das duas passarelas do pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, seguindo critérios técnicos e normativos que asseguram mais qualidade, acessibilidade e segurança aos pedestres que utilizam o local diariamente. Como parte das intervenções, foram instaladas lajes protendidas em concreto armado sobre as duas estruturas metálicas existentes junto ao viaduto, totalizando uma área de aproximadamente 306,68 m² — sendo 153,34 m² em cada passarela.

As estruturas localizadas no viaduto da Rua Joaquim Nabuco, que ligam o centro à Vila Jamil de Lima, passam agora a ser oficialmente denominadas “Passarela Dr. Alceu Adib Maluf”. A homenagem reconhece a trajetória do advogado, que viveu por mais de 50 anos em Adamantina e faleceu em 2023, aos 94 anos.

Formado pela Universidade de São Paulo, Alceu Adib Maluf foi um dos pioneiros da advocacia na região, além de ter colaborado com a Justiça como promotor ad hoc e juiz substituto. Também participou da criação da subseção local da OAB, onde ocupou cargos de liderança. No serviço público, atuou como Procurador do Estado de São Paulo por mais de duas décadas.

As passarelas, inauguradas em 1996 e recentemente reformadas, são fundamentais para a mobilidade urbana do município e, até então, não possuíam denominação oficial. A iniciativa busca preservar o legado do profissional, reconhecido por sua relevante atuação jurídica e contribuição à comunidade.

A obra foi executada com investimento de R$ 124.009,45, proveniente de recurso próprio do município, com início em dezembro de 2025 e conclusão em março de 2025.

A iniciativa reforça a importância do planejamento estratégico e da atuação integrada da gestão pública, promovendo melhorias que impactam diretamente o cotidiano da população.

Mais do que uma intervenção estrutural, a entrega da passarela simboliza o cuidado com as pessoas, o respeito com a cidade e o compromisso contínuo com o desenvolvimento urbano.

Com a conclusão das obras, Adamantina passa a contar com uma estrutura moderna, segura e adequada às demandas atuais, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente, acessível e segura para todos.