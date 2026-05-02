LUCÉLIA: Mais de 50 kg de peixes e redes são apreendidos no Rio Aguapeí

Mais de 50 quilos de peixes e materiais utilizados na pesca ilegal foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental na sexta-feira (1º), durante patrulhamento nas proximidades da Cachoeira Salto Botelho, no Rio Aguapeí, em Lucélia.

Durante a ação, os policiais localizaram duas tarrafas, sacos contendo 53,5 quilos de peixes da espécie curimbatá, além de botinas e roupas molhadas. Os itens teriam sido abandonados por pescadores que, ao perceberem a presença da equipe, fugiram do local e não foram identificados.

Segundo a Polícia Ambiental, a área é considerada proibida para a prática de pesca, o que caracteriza infração ambiental.

De acordo com o policiamento, todo o material foi apreendido, e a ocorrência será encaminhada ao Distrito Policial por meio de ofício, com base no artigo 34 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata de crimes ambientais.