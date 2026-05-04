Ao colocar cabeça para fora de caminhonete, adolescente de 12 anos é atingida por linha com cerol e morre

Uma adolescente de 12 anos morreu após ter o pescoço atingido por uma linha com cerol enquanto estava em uma caminhonete em movimento, na tarde de domingo (3), em Álvares Machado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo trafegava por uma estrada rural quando a menina colocou a cabeça para fora ao avistar uma pipa. Neste momento, foi atingida pela linha, sofrendo um corte grave na região do pescoço.

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Ela foi socorrida pelos próprios ocupantes do veículo e levada ao Hospital Regional de Presidente Prudente, mas já chegou à unidade sem sinais vitais.

O caso foi registrado como morte acidental e segue sob investigação da Polícia Civil.

Por: Redação