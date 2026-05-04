Homem tem parte da boca arrancada após um beijo da esposa

Um homem, de 44 anos, teve parte da boca arrancada na noite de sábado (2) após um beijo da companheira, de 25 anos, em Rosana. O caso repercutiu após compartilhamento nas redes sociais.
De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (4), a ocorrência foi registrada na Rua Maria M. Soares.
O caso teria sido motivado após uma briga.
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Segundo os militares, o casal estava junto, consumindo bebidas alcoólicas quando começaram a discutir e ambos se exaltaram. Neste momento, a mulher mordeu a boca do marido.
O homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Atendimento, em Rosana.
Ainda conforme os militares, o casal já possui um histórico de brigas e agressões.
Tanto o homem quanto a mulher foram ouvidos e liberados.
Segundo a Polícia Civil, o caso teve supostas lesões recíprocas.
Ouvida em solo policial e orientada, a vítima mulher optou por não postular as medidas protetivas de urgência preconizadas pela Lei Maria da Penha.
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O homem, que apresentava ferimento em seu lábio, supostamente provocado pela companheira, optou por não ofertar representação.
Os fatos foram registrados pela Delegacia de Polícia de Rosana e serão apurados pela Polícia Civil. (Por: Ifronteira)
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