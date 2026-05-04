Mulher morre após colidir motocicleta contra árvore em Presidente Prudente

Uma mulher, de 33 anos, morreu neste sábado (3) após a motocicleta que ela estava colidir com uma árvore no Residencial Maré Mansa, em Presidente Prudente.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima conduzia a motocicleta pela Avenida Shoji Sugano, no sentido da Rodovia Arthur Boigues Filho para o Bairro Maré Mansa e, ao fazer uma curva colidiu contra uma árvore.
Com o impacto, ela foi arremessada contra a estaca de uma cerca.
A Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada e o óbito foi constatado ainda no local do acidente.
A Polícia Científica realizou uma perícia.
O corpo de Inglid Caroline Camargo da Silva é velado na Casa de Velório Athia e o sepultamento acontece nesta segunda-feira (4), às 10h40, no Cemitério São João Batista, em Presidente Prudente. (Por: Ifronteira)
