JUNQUEIRÓPOLIS: Equipe de vôlei sub-18 feminina vence jogo difícil e mostra força nos Jogos Abertos da Juventude

Na noite de sábado, 2/5, em Presidente Prudente, a equipe de vôlei sub-18 feminina de Junqueirópolis demonstrou personalidade, garra e maturidade ao conquistar uma importante vitória nos Jogos Abertos da Juventude. Em um confronto equilibrado e de alta intensidade contra as donas da casa, o time venceu por 2 sets a 1.

Apesar da juventude do elenco, Junqueirópolis apresentou um nível de competitividade e controle emocional acima da média. Desde o início, a partida se mostrou desafiadora, com disputas acirradas a cada ponto, exigindo concentração máxima e confiança das atletas.

Mesmo diante da pressão imposta pelas adversárias, a equipe se manteve organizada e determinada, superando momentos adversos com união e foco. A vitória foi construída não apenas pela qualidade técnica, mas principalmente pela força mental e pela resiliência demonstrada ao longo do jogo.

Após a partida, os técnicos destacaram o desempenho do grupo. Edney Tadeu elogiou a entrega das atletas:

“Foi um jogo muito difícil, que exigiu muito da parte mental. Eu cobrei bastante delas o tempo todo, porque sei do potencial que têm. E elas responderam dentro de quadra com muita coragem e disciplina.”

Já Carina Correia ressaltou o espírito de superação da equipe:

“Essas meninas mostraram uma força incrível. Mesmo nos momentos mais complicados, não deixaram de acreditar. Essa vitória é fruto de muito trabalho, união e confiança.”

O resultado evidencia o crescimento da equipe e reforça o comprometimento das jogadoras, que mostraram a força do trabalho coletivo em quadra. Junqueirópolis segue firme na competição, levando não apenas a vitória, mas também a confiança para enfrentar qualquer adversário de igual para igual.

A equipe de voleibol agradece o apoio do prefeito Neto Furini, do vice-prefeito Daniel Marques, da diretora de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Maria Edna, da Câmara Municipal e do Setor de Transporte.

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