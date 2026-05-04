MARIÁPOLIS: Após morte da mãe, homem está desaparecido e é procurado por familiares

A família de um homem de 68 anos, de Mariápolis, procura por seu paradeiro após o falecimento da mãe dele, ocorrido no último sábado (2).

Irênio Romão de Oliveira está desaparecido desde que deixou o sistema prisional, após cumprir pena. Segundo familiares, ele é aposentado e apresenta problemas de saúde mental. Informações preliminares indicam que ele teria sido visto recentemente em Presidente Prudente.

A mãe dele, Tereza Alves de Oliveira, faleceu no dia 2 de maio e foi sepultada no domingo (3), em Mariápolis. A família tenta localizar Irênio para informá-lo sobre a morte e também para que possa receber cuidados e apoio neste momento.

De acordo com parentes, o irmão do desaparecido está mobilizado nas buscas e pede a colaboração da população. Qualquer informação que possa ajudar na localização pode ser repassada às autoridades ou diretamente à família, pelo telefone/WhatsApp 18 99647-4870 (Willians Oliveira).