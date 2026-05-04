Moradora de Salmourão participa do Programa do Ratinho no SBT nesta terça-feira

Uma moradora de Salmourão ganhará destaque na televisão nacional nesta semana. Rosana Rios foi convidada para participar do tradicional quadro “Quem é essa voz?” no Programa do Ratinho, exibido pelo SBT.

A participação está marcada para esta terça-feira, dia 05 de maio, e promete levar emoção e expectativa tanto para a participante quanto para os moradores da cidade, que já demonstram apoio e torcida nas redes sociais.

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Apresentado por Carlos Massa (Ratinho), o programa é conhecido por seus quadros interativos e pela presença de convidados de diversas regiões do país. O “Quem é essa voz?” é uma das atrações que mais envolvem o público, desafiando participantes a identificarem vozes misteriosas.

A presença de Rosana Rios representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um momento de orgulho para Salmourão, que ganha visibilidade em rede nacional.

Moradores e amigos já se mobilizam para acompanhar a exibição e torcer pelo bom desempenho da participante no palco do Ratinho. (Por: Jornal Cidade Aberta)

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