DRACENA: Prefeita assina convênio com a Caixa Federal para a construção de 40 casas populares

Na manhã de quinta-feira (30), a prefeita Geni Lobo assinou, ao lado do superintendente de Governo da Caixa Econômica Federal, José Alexandre do Rego, o convênio para a construção de 40 unidades habitacionais em Dracena/SP.

A assinatura ocorreu na manhã desta quinta-feira, na Prefeitura Municipal, marcando mais um avanço na área habitacional do município. O projeto integra programa do Governo Federal e prevê a construção das moradias a custo zero para as famílias beneficiadas.

As casas serão construídas em áreas localizadas nos bairros Jardim Aeroporto, Espanha, Bortolato e Itália. A definição dos locais seguiu critérios técnicos e demográficos, priorizando regiões com acesso à infraestrutura básica, como escolas, unidades de saúde, rede de água e esgoto, pavimentação e energia elétrica.

Durante o ato, a prefeita destacou a importância da conquista para a população dracenense. “É um projeto muito grande para Dracena/SP. São 40 casas a custo zero para quem será contemplado. Estamos aqui para trabalhar para o povo e vamos buscar ainda mais conquistas como essa para o nosso município”, afirmou.

O processo de seleção dos beneficiários seguirá critérios estabelecidos por portaria do Ministério das Cidades, com base em levantamentos realizados pela Assistência Social, que atuará em conjunto com a Secretaria de Habitação.

Também participaram da cerimônia o vice-prefeito Jaime Nakano, o secretário de Obras Carlos Teles, a secretária de Assistência Social Iraci Parizotto, vereadores e servidores municipais.

A expectativa é que, após os trâmites legais, as obras tenham início nos próximos meses, contribuindo para a redução do déficit habitacional e garantindo mais qualidade de vida às famílias de Dracena/SP.

Redação e Foto: Carlos Roberto de Souza/ Jornal Boletim da Hora.

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