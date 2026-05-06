Dracena Tempersul Unifadra vence e se isola na liderança da Liga Nacional

Nesta terça feira (05) a equipe do Dracena Tempersul Unifadra recebeu no ginásio Alaor Ferrari a equipe do Balsas do Maranhão, em partida válida pela 4ª rodada da Liga Nacional Silver, competição válida como segunda divisão da Liga Nacional de Futsal.

A equipe do Dracena já vinha de uma sequência invicta na competição, no total haviam sido 4 vitórias em 4 partidas e após essa rodada continua com 100% de aproveitamento na temporada, já que venceu por 3 a 0 em um jogo com total comando dos donos da casa.

A partida começou com o Dracena conseguindo se sobressair e ter as principais chances do jogo, não demorou muito para abrir o placar, após somente 5 minutos de jogo o atleta Gu Cardoso aproveitou o erro da defesa adversária e deslocou do goleiro. Logo após a partida ficou com boas chances para ambas as equipes, mas faltando 2 minutos para o final da primeira etapa o atleta Matheus aproveitou mais um erro da equipe do Balsas e ampliou o placar, levando o 2 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa começou com mais domínio da equipe do Balsas, que não queriam sair derrotada, na qual conseguiu mais oportunidades para diminuir o placar, que não foram aproveitadas, sendo que no minuto final de partida, enquanto os adversários utilizavam o goleiro linha, o Dracena aproveitou o passe errado e o atleta Paulo Vitor marcou o terceiro para encerrar a partida em 3 a 0.

Devido essa vitória o Dracena Tempersul Unifadra chegou a 12 pontos no campeonato, se tornando pela primeira vez na temporada o líder isolado da competição, já que seu adversário direto, o São Caetano, foi derrotado nesta rodada pela equipe do América de Natal.

A próxima partida do Dracena será fora de casa, em partida válida pela 5ª rodada da Liga Nacional Silver, na partida em questão irão enfrentar a equipe do São Lourenço de Santa Catarina no próximo domingo (10). O São Lourenço começou bem o campeonato mas vem de duas derrotas consecutivas e apenas 6 pontos na tabela, mostrando que não será uma partida fácil para a equipe da cidade milagre.

Por: Geovane Capoia Massarotte – Foto: Kleber Pigozzi

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