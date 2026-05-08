Coordenador de Medicina da FAI é credenciado como orientador de mestrado e doutorado na USP

O coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina – FAI, Prof. Dr. Alessandro Ferrari Jacinto, conquistou um importante marco acadêmico. O docente teve seu credenciamento aprovado como orientador pleno no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH – USP Leste). A vigência no sistema da pós-graduação teve início no último dia 16 de abril.

A aprovação para orientar turmas de mestrado e doutorado na USP é fruto de uma avaliação minuciosa. O pesquisador, que já possuía parcerias anteriores com docentes da EACH, pleiteou a vaga e passou por todas as etapas da instituição.

“O processo não é simples, pelo contrário. Há uma análise criteriosa do currículo do candidato a orientador em vários setores da USP. Estou extremamente feliz por ter sido aprovado e com muita vontade de produzir ciência”, comemora o coordenador.

Além da realização pessoal, o professor destaca que a novidade traz benefícios diretos para a própria FAI, fomentando a formação continuada dentro de casa. “Vale lembrar que minha posição de orientador na EACH-USP dará a oportunidade de docentes da FAI serem orientados por mim, obtendo, assim, títulos de mestres e doutores, o que elevará ainda mais o nível do corpo docente da FAI”, ressalta.

Antes de se estabelecer no interior paulista em busca de melhores condições de trabalho, atuando hoje como professor permanente na FAI, ele construiu uma sólida trajetória na universidade pública.

Foi docente concursado com dedicação exclusiva na área de geriatria e gerontologia na Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP), entre 2014 e 2018, e na Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), de 2019 a 2022. Durante esses períodos, conduziu pesquisas com fomento de agências de peso, como a FAPESP, e atuou como orientador de mestrado e doutorado nos programas stricto sensu de ambas as instituições.

Sobre o Programa

O Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da EACH-USP conta com uma área de concentração e duas linhas de pesquisa. Os projetos desenvolvidos partem do pressuposto de que o envelhecimento é um processo natural e contínuo, caracterizado por transformações biopsicossociais.

A linha acadêmica da USP entende que o envelhecimento é único, individual e heterogêneo, influenciado por fatores internos e externos. Para o programa, garantir um envelhecimento ativo e bem-sucedido exige não apenas ações de saúde e assistência social, mas a integração de setores como educação, economia, trabalho e segurança.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

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