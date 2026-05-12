DRACENA: Fundec comemora 58 anos com a inauguração do novo Centro de Educação

A Fundec – Fundação Dracenense de Educação e Cultura comemora, nesta quarta-feira, 13 de maio, 58 anos de história em Dracena com a inauguração do novo Centro de Educação Fundec e do estacionamento para os alunos do Anglo-CID.

A programação comemorativa será realizada de forma interna. No período da manhã, estudantes do colégio participam da inauguração do estacionamento do Anglo-CID, espaço criado para proporcionar mais comodidade, segurança e organização à comunidade escolar.

À tarde, os colaboradores da Fundec participam da inauguração oficial do Centro de Educação, complexo adquirido pela instituição no ano passado e que agora passa a integrar a estrutura das unidades mantidas pela fundação.

O novo espaço conta com piscina aquecida, academia e miniquadra esportiva, ambientes destinados às atividades acadêmicas e pedagógicas dos alunos do Anglo-CID, Maxi, Unifadra e CEP, fortalecendo a integração entre as unidades e ampliando as práticas educacionais da instituição.



O presidente do Conselho de Curadores, Luciano Gerlin, destacou que a Fundec vive um dos melhores momentos de sua história. Segundo ele, a instituição cresceu ao longo dos anos, especialmente na área da saúde, acompanhando o desenvolvimento de Dracena e da região. Gerlin também ressaltou o orgulho em participar da trajetória da fundação e afirmou que o crescimento é resultado do trabalho desenvolvido por toda a equipe da instituição.

O diretor executivo da Fundec, Edson Hissatomi Kai, afirmou que as inaugurações representam um novo marco para a instituição, beneficiando os alunos do ensino básico do Anglo-CID e das demais unidades escolares mantidas pela fundação.

Ao longo de quase seis décadas, a Fundec consolidou sua trajetória em Dracena como referência em educação, contribuindo para a formação de milhares de estudantes e investindo continuamente em inovação, estrutura e qualidade de ensino. As novas inaugurações reforçam o compromisso da instituição com o futuro da educação e com o desenvolvimento da comunidade regional. (Por: Assessoria)



