IRAPURU: Inaugurado o Facilita – Ganha Tempo com vários serviços a disposição da população

O município de Irapuru ganhou oficialmente um importante reforço na oferta de serviços públicos com a inauguração do Facilita – Ganha Tempo, realizada no último dia 6 de maio. A entrega fez parte da programação especial em comemoração aos 78 anos da cidade e reuniu autoridades, lideranças locais e moradores que acompanharam a apresentação do novo complexo de atendimento municipal.

Instalado no antigo prédio da Assistência Social, o espaço passou por uma ampla reforma e modernização para abrigar o novo Complexo de Serviços Municipais – Ganha Tempo Irapuru. A proposta é centralizar diversos atendimentos em um único local, oferecendo mais praticidade, agilidade e conforto à população.

Com estrutura moderna, organizada e preparada para atender os moradores, o Facilita – Ganha Tempo reúne importantes serviços públicos e de apoio ao cidadão. Entre os atendimentos disponíveis estão Junta Militar, CDHU, Sebrae, Banco do Povo, Detran, Totem do Poupatempo e Associação Comercial, permitindo que a população resolva diferentes demandas em um mesmo espaço.

Durante a cerimônia de inauguração, os presentes elogiaram a qualidade da estrutura montada e destacaram a importância do novo complexo para facilitar o acesso da população aos serviços públicos. O ambiente foi planejado para proporcionar um atendimento mais eficiente, reduzindo deslocamentos e otimizando o tempo dos cidadãos.

Segundo informou o presidente do PT de Irapuru, Aderval Costa, a reforma do prédio contou com recursos destinados pela deputada estadual Ana Perugini, além de investimentos realizados com recursos próprios do município.

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