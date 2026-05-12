JUNQUEIRÓPOLIS: Projeto de Lei apresentado por vereador busca ampliar acesso a medicamentos

O vereador Renato Vieira apresentou na Câmara Municipal de Junqueirópolis o Projeto de Lei nº 03/2026, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde no município.

A proposta traz uma mudança significativa na forma de acesso aos remédios distribuídos pela farmácia municipal. Pelo texto, moradores poderão retirar medicamentos mesmo apresentando receitas médicas oriundas de atendimentos particulares ou de profissionais de outras cidades. Para isso, será necessário cumprir alguns critérios, como possuir cadastro ativo no Sistema Único de Saúde (SUS) local, comprovar residência em Junqueirópolis e verificar a disponibilidade do medicamento na farmácia pública.

De acordo com o vereador, a iniciativa surge a partir de uma realidade recorrente enfrentada por muitos cidadãos. “Muitas pessoas conseguem arcar com o custo de uma consulta médica, mas acabam encontrando dificuldades na hora de dar continuidade ao tratamento, principalmente quando envolve o uso de vários medicamentos”, destacou.

Após ser apresentado em plenário, o Projeto de Lei foi aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal, demonstrando apoio à proposta. Agora, o texto segue para análise do Poder Executivo e aguarda a sanção do prefeito para que possa entrar em vigor.

Caso seja sancionada, a medida deverá trazer impacto direto na qualidade de vida da população, facilitando o acesso ao tratamento completo e contribuindo para a continuidade dos cuidados com a saúde.

O vereador ressaltou a importância do diálogo e da união entre os parlamentares para a aprovação da proposta. “Se sancionado pelo prefeito, o Projeto de Lei se transformará em lei municipal e já começará a fazer a diferença na vida da nossa população. Essa é uma conquista construída com responsabilidade e compromisso com as pessoas. Não se trata de política, mas de melhorar a realidade de quem mais precisa”, afirmou.

Ao final, Renato Vieira agradeceu o apoio dos demais vereadores que votaram favoravelmente ao projeto, destacando o entendimento coletivo sobre a relevância da iniciativa para o município.

Por Redação – Foto: Ilustrativa

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