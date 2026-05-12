FLÓRIDA: Secretaria municipal de Agricultura anuncia curso gratuito sobre análise de solo

Produtores rurais, estudantes e interessados na área agrícola terão uma importante oportunidade de capacitação no próximo dia 21 de maio de 2026, em Flórida Paulista. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento promoverá o curso “A Importância da Análise de Solo no Manejo e na Fertilidade do Solo”, com o objetivo de ampliar conhecimentos técnicos e contribuir para o desenvolvimento sustentável da produção agrícola.

A iniciativa busca unir teoria e prática, abordando técnicas essenciais para o manejo adequado do solo, aumento da produtividade e uso consciente dos recursos naturais. O curso será ministrado pelo pesquisador científico Mauricio Dominguez Nasser, da APTA Regional – Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Adamantina, referência na área.

As atividades acontecerão no Auditório Celso de Castro Scaff, localizado na Secretaria Municipal de Educação, na Praça Gerson Veronesi Ferracini, nº 10. A programação terá início às 8h, com aula teórica até às 10h. Em seguida, das 10h15 às 12h, os participantes seguirão para uma aula prática em áreas de cultivo locais, onde poderão aplicar os conhecimentos adquiridos.

O evento será encerrado com um almoço de confraternização entre os participantes, promovendo integração e troca de experiências.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de maio de 2026, diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. As vagas são limitadas, e a organização orienta que os interessados não deixem para a última hora.

Para facilitar a participação, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito até os locais onde ocorrerão as atividades práticas em campo.

De acordo com a organização, a iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento do setor agrícola no município, incentivando práticas mais eficientes e sustentáveis no campo.

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